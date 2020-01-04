شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاير فوكس يتيح الآن للمستخدمين حذف بياناتهم المجموعة عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن متصفح فاير فوكس يتيح الآن للمستخدمين حذف جميع البيانات التي يجمعها في نسخته القادمة التي يتم نشرها في 7 يناير المقبل، حيث تتخذ الشركة هذه الخطوة للامتثال لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الجاري، حيث يمنح القانون الجديد - على غرار اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (EUR) - حقًا للأشخاص في كاليفورنيا بمعرفة البيانات الشخصية التي يتم جمعها بواسطة مواقع الويب والتحكم فيها.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فعلى الرغم من أن CCPA ستمنح الناس في كاليفورنيا مزيدًا من التحكم في بياناتهم ، فإن التغيير الجديد في Firefox سيظهر لجميع مستخدمي متصفح، وفي منشور بالمدونة ، قال Firefox إنه يجمع بالفعل القليل جدًا من البيانات حول مستخدميه.

وتضم هذه البيانات عدد علامات التبويب المفتوحة وعدد جلسات العمل ، لكن مع التحديث، ستتمكن من حذف ذلك أيضًا، حيث قالت الشركة :"كقاعدة عامة ، يجمع فاير فوكس بالفعل القليل جدًا من بياناتك، في الواقع ، فإن معظم ما نتلقاه هو مساعدتنا في تحسين أداء وأمن فايرفوكس، ونحن نسمي هذه البيانات القياس، لكن لا يخبرنا هذا القياس عن بعد بالمواقع التي تزورها أو تبحث عنها ؛ نحن نعرف فقط معلومات عامة ، مثل مستخدم Firefox لديه كمية معينة من علامات التبويب المفتوحة ومدة الجلسة، ولقد قررنا تجاوز الحد الإضافي وتوسيع حقوق حذف المستخدم لتشمل حذف بيانات القياس عن بُعد المخزنة في أنظمتنا.

يذكر أن تقرير سابق أشار إلى أن نسخة فاير فوكس من المتصفح على سطح المكتب(الإصدار 72) ستمنع إشعارات المواقع من الظهور وعرضها كرمز صغير في شريط العناوين بداية من يناير الجارى.