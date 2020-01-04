شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط صورة لأضواء النجوم على الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم مما ينتشر عن الفضاء بأنه مكان بارد ومظلم، إلا أن الصورة الجديدة التى التقطها رائد فضاء ناسا على متن المحطة الفضائية الدولية تشير إلى أمر مختلف، حيث تظهر الصورة العديد من الأضواء المتلألئة فوق الغلاف الجوى للأرض، والتى تتوهج باللون الأخضر الفاتح، لتكشف عن مدى كونها مذهلة فى الظلام، حيث كانت المركبة تدور على ارتفاع 260 ميلًا فوق كوكبنا، وكانت على وشك عبور بحر قزوين عند التقاط الصورة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الصورة تسلط الضوء على الغلاف الجوى للأرض المتوهج، وكذلك التقاط الأضواء على السطح.



صورة للأرض من الفضاء

وشاركت وكالة ناسا الصورة واصفة إياها "تتألق النجوم فى السماء الليلية فوق التوهج الجوى للأرض، حيث تدور محطة الفضاء الدولية على بعد 260 ميلًا فوق الأرض بينما كانت على وشك العبور فوق بحر قزوين".

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ويصور الرواد فى الفضاء عدة مشاهد للأرض خلال دورانهم حولها، حيث إن هناك صورا أخرى مذهلة لعل من بينها مشهد شتوى من الشواطئ الجليدية والمناظر الطبيعية المتجمدة الملتقطة من 254 ميلاً فوق الأرض، حيث التقط رائد فضاء ناسا على متن المحطة الفضائية الدولية صورة لقمر مكتمل يرتفع فوق خليج هدسون فى شمال كندا.

وشارك رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية صورًا متعددة لوجهات نظرهم عن الأرض من الفضاء، ففى شهر مايو، أصدرت وكالة ناسا صورة مفصلة توضح مشهد انتقال الأرض من النهار إلى الليل، والتى تم تصويرها من جانب الرائدة كريستينا كوتش.

ويتم اللجوء إلى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية للتعرف على مناظر ساحرة لشروق الشمس وغروبها، حيث تدور محطة الفضاء الدولية حول الأرض على بعد نحو 220 ميلًا وتستكمل رحلة واحدة حول كوكبنا كل 92 دقيقة، وفقًا لوكالة ناسا.

وتسافر المركبة بسرعة تبلغ 17200 ميل فى الساعة، ما يسمح لرواد الفضاء بالقدرة على رؤية ما يصل إلى 15 أو 16 من شروق الشمس وغروبها كل يوم.