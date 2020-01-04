شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أول رحلة لنقل رواد الفضاء بكبسولة SpaceX هتكون امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر وكالة ناسا نقل روادها على مركبة أمريكية بعد عقود من الاعتماد على مركبة روسية لحجز مقاعد من أجل وصول روادها من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث تتفق حاليا مع شركة SpaceX الخاصة من أجل توفير وسيلة تنقل تكون آمنة، وهى كبسولة Crew Dragon التى تخضع للعديد من الاختبارات فى الوقت الحالى، وقد أعلن إيلون ماسك، مؤسس الشركة عن الموعد المتوقع لإطلاقها.

وحدد ماسك فى تغريدة على حسابه، أن الربيع المقبل سيشهد أول رحلة مأهولة لكبسولة Crew Dragon، فإنها ستكون جاهزة من ناحية تقنية في فبراير المقبل، لكن فحص كل الأجهزة المتوفرة فيها قد يستغرق بضعة أشهر أخرى".

ووفقا لما ذكره صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسافر كل من رائدي فضاء ناسا روبرت باكن ودوجلس هرلي على متن هذه المركبة الفضائية، وقد شارك ماسك أيضا من قبل تجربة محاكاة لأول رحلة لكبسولته Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية، يبرز الطاقم على متن الكبسولة، ويبدأ العد التنازلي حتى الإطلاق والانفصال عن صاروخ فالكون 9، وكذلك الالتحام بالمحطة الدولية، ثم العودة مرة أخرى إلى الأرض بالمظلات الملحقة بالمركبة.

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وكانت قد تأخرت خطة الشركة فى إطلاق هذه الكبسولة حيث تم تأجيل الجدول الزمني للإطلاق، والذي تطوره لصالح ناسا، وأشعلت هذه التأخيرات في الآونة الأخيرة غضب جيم بريدنشتاين مدير ناسا، الذي عقد مؤتمراً مشتركاً مع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون موسك بعد مشاداة على تويتر، واتفقا على الالتزام والتسريع فى الخطة قدر الإمكان لينطلق رواد ناسا على متن المركبة قريبا.

وقد تدمرت كبسولة Crew Dragon من قبل في أبريل من العام الماضى خلال اختبار فاشل أثناء تنشيط نظام الدفع SuperDraco، ولعل ذلك كان من أبرز أسباب التأخير من قبل.