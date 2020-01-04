تكنولوجيا: LG تطلق مفهوم جديد لشاشات تلفاز OLED القابلة للطي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت إل جي في العام الماضي عن شاشة 65 بوصة قابلة للطي داخل قاعدة مصنعة من الألومنيوم، تعود الآن الشركة بتصميم بتطوير جديد لفكرة الشاشة القابلة للطي، حيث تؤكد الشركة أن الشاشات الجديدة يمكن سحبها من السقف عند الرغبة وإرجاعها في حالة عدم الأستخدام مما يسمح بتوفير المزيد من المساحة.

فقد تحدث مدير تطوير المنتجات بالشركة أن هذا التغيير لم يكن بسيطاً ففي يناير الماضي تم تصميم النموذج الأول من شاشات OLED القابل للطي للكشف عنه فقط، ولكن حتى مع عرض الشركة لطريقة استخدامها بالنظر إلى الصورة لم تكشف بعد الأليه التي تستعمد عليها الشاشات للتعليق بالسقف فمن المحتمل أن يؤدي تركيبها بالسقف البالغ طولة 8 أقدام أن تكون مرتفعة للغاية، ولكن من المنتظر أن تصبح الأمور بشكل أوضح عند الكشف الرسمي بـ CES 2020.

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كما تعرض الشركة أيضاً ثلاث شاشات أخرى مصممة للطيران وهي OLED video بقياس 55 بوصة لكبائن الطائرات، شاشة OLED display عالية الوضوح بقياس 55 بوصة شفافة عالية الوضوح، وشاشة UHD Bendable OLED بقياس 65 بوصة وهي مصممة خصيصاً للدرجة الأولى

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