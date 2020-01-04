تكنولوجيا: #CES2020 سامسونج تكشف عن شاشة الألعاب المنحنية Odyssey G9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن فعليات CES 2020 لم تبدأ بعد إلا أن سامسونج بدأت بالفعل مع زوج من شاشات الألعاب QLED الجديدة وتأتي بداية مع Odyssey G9 بقياس 49 بوصة والتي تعد أول شاشة ألعاب من سامسونج بهذا القياس مع أرتفاع ملحوظ بالمواصفات عن إصدار العام الماضي.

تأتي الشاشة أيضاً مع دقة 5120 × 1440، كما توفر الشاشة الجديد ضعف معدل التحديث حتى 240Hz ووقت أستجابة أسرع حتى 1ms بالإضافة إلى دعم FreeSync 2 من AMD.

تعد الشاشة أيضاً أول شاشة عرض للمستهلكين من سامسونج ذات منحنى 1000R تملاء نفس مجال الرؤيا تقريباً مثل العين البشرية، حيث يأتي الأنحناء أكثر من معظم شاشات العرض الأخرى بما في ذلك CRG9 لتجربة غامرة أكثر وكأن الشاشة ملفوفة حول الرأس.

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كما أعلنت شركة سامسونج أيضاً عن Odyssey G7 وهي شاشة أصغر بأبعاد 16:9، ودقة 2560 × 1440 بقياس 32 بوصة و27 بوصة والتي توفر أيضاً أنحناء 1000R والتي تعتمد على تقنية Samsung QLED ومعدل تحديث 240Hz ووقت أستجابة 1ms.

مع العلم أن الشركة لم تكشف بعد عن التكلفة المنتظر ولكن بالنظر إلى تكلفة العام الماضي 1299.99$ فأن هذا العام لن تكون بالرخيصة.

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