تكنولوجيا: قفازات Teslasuit تتيح لك الشعور بالأشياء الافتراضية #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Teslasuit قفازاً يتيح للمستخدمين الشعور بالأنسجة الافتراضية والذي يطلق عليه Teslasuit Glove وسيظهر لأول مرة ضمن فعليات مؤتمر CES هذا الشهر بهدف أن يتم الشحن بحلول النصف الثاني من عام 2020.

تقدم الشركة المصنعة القفاز الجديد Teslasuit Gloveبهدف الأستخدام في عمليات التدريب وعمليات إعادة التأهيل الطبية والتطبيقات المهنية الأخرى، فهو يجمع بين العديد من التطبيقات المختلفة لأنشاء أنطباع بلمس الأشياء والأمساك بها في أن واحد، بالإضافة إلى التقاط حركة أيدي المستخدمين وتسجيل النبض بالإضافة إلى عدد من العمليات الحيوية الأخرى.

ولا يستبعد المصممين للقفاز إستخدامه في الألعاب والترفية ولكن بالنظر إلى حوالي 5000$ سعره لا يمكن التخيل بأن يمثل استخدام القفاز مثل نظارات الواقع الافتراضي.

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سوف تتنافس Teslasuit Glove مع عدد من المنتجات الحالية من شركات Manus VR و HaptX، على الرغم من أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن تقنيات عالية الدقة كما هو الحال مع قفازات HaptX، إلا أن Teslasuit تتميز حتى الآن بمجموعة كبيرة مكونة من تسعة أقطاب كهربائية على كل أصبع تنتج كل منهم إحساساً بسطح غير موجود، في حين يوفر الهيكل الخارجي البلاستيكي المقاوم للأهتزاز لمحاكاة التفاعل مع الأجسام الصلبة.

علاوة على ذلك تلتقط القفازات حركة المعصم والأصابع للمستخدم والذي يساعد على جمع المعلومات عن معدل ضربات القلب مما يساعد بشكل غير مباشر على قياس التوتر وردود الأفعال الجسدية الأخرى.

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