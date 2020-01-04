Huawei ستقوم بتوسيع حزمة Huawei Mobile Services الخاصة بها في العام 2020

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فاطمة أيت طالب - دبي - يتمثل قرار شركة Huawei للعام الجديد 2020 في إنشاء حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services الخاصة بها من أجل تضمينها في أجهزتها المحمولة. في الواقع، تهدف شركة Huawei إلى إنشاء هذه الحزمة الخاصة بها لتحل محل حزمة التطبيقات والخدمات Google Mobile Services التابعة لشركة جوجل، فضلا عن إضافة ميزات جديدة، مما سيتيح لمطوري Huawei ومطوري التطبيقات بصفة عامة الإعتماد بشكل أقل على جوجل.
تتألف حزمة Huawei Mobile Services من 14 خدمة، 9 خدمات أساسية، و5 خدمات لا تزال في مرحلة النمو. يتضمن ذلك حساب Huawei، والذي يفتح الباب لنظام الدفع داخل التطبيقات والألعاب، وإرسال الرسائل، وغيرها من الوظائف الأخرى.
إحدى هذه الميزات هي Scan Kit، والتي تدعم 13 باركود أحادي وثنائي الأبعاد. يعتمد نظام الدفع عبر الأجهزة المحمولة في الصين إلى حد كبير على رموز الإستجابة السريعة QR Code بينما يميل الغرب إلى إستخدام NFC.
سيتمكن المطورين من إستخدام Huawei Mobile Services SDK في التطبيقات الخاصة بهم وإستبدال Google SDK. وكما حدث في تركيا مؤخرًا، فليست هناك حاجة إلى حرب تجارية حتى يفقد بلد ما إمكانية الوصول إلى التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.
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