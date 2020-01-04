شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول صورة للقمر من الفضاء فى العام الجديد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت رائدة فضاء وكالة ناسا الأمريكية كريستينا كوتش بالعقد الجديد الذي تخطط الولايات المتحدة فيه للعودة إلى القمر بصورة لشروق القمر، وقد سجلت الرائدة مؤخرًا الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية قامت بها امرأة، ولا تزال على متن محطة الفضاء الدولية، حيث نشرت الصورة المذهلة للقمر على حسابها بتويتر، وكتبت في تغريدة لها: "طلوع القمر الأول الذي شوهد من محطة الفضاء الدولية في العقد الجديد الذى سنعود فيه إليه".

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن طلوع القمر هذا ليس هو الأول من نوعه الذي يشاهده رواد الفضاء هذا العام، ولكن هذا العقد أيضًا، وهو أول لمحة عن القمر خلال عقد يتوقع البشر أن يعودوا إلى سطح القمر.



صورة القمر فى العام الجديد

ويهدف برنامج Artemis التابع لناسا إلى هبوط أول امرأة والرجل التالي على سطح القمر بحلول عام 2024، وستكون هذه أول رحلة هبوط على سطح القمر منذ مهمة Apollo 17 التي قامت بها ناسا في عام 1972 آخر مهمة لرواد الفضاء على سطح القمر.

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و تعد كوتش واحدة من 17 رائدة فضاء يمكن اختيارهن ليكونن جزءًا من أول طاقم يهبط على سطح القمر مع مهمة "أرتميس" الأمريكية.

وسميت هذه المهمة بـ "أرتميس" على اسم إلهة القمر اليونانية، وهي الشقيقة التوأم لأبولو في الأساطير اليونانية، ويعد الهدف الرئيسي للبرنامج هو إعادة البشر إلى سطح القمر، وتطوير وجود بشري طويل الأجل على سطح القمر.

كما ستعمل ناسا ضمن البرنامج مع شركاء تجاريين لتطوير البوابة القمرية المقرر بناءها فى المدار القمري، وهي محطة تدور حول القمر للمسافرين إلى الفضاء.

وتستعد بنظام إطلاق الفضاء (SLS)، وصاروخ عملاق، وكبسولة الفضاء السحيق Orion، وهي مركبة فضائية ستحمل ما يصل إلى أربعة رواد فضاء إلى وجهات مثل القمر أو حتى المريخ.