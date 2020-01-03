رياح وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن حالة الطوارئ وتحذر المواطنين من الخروج

تعرضت مدينة الإسكندرية لرياح شديدة البرودة، وأمطار غزيرة، مساء اليوم الجمعة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات نوة عيد الميلاد، وحذّرت المواطنين من الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى وعدم الوجود فى أماكن مفتوحة أو الوقوف أسفل العقارات القديمة.

وهطلت أمطار متوسطة على جميع المدن الممتدة على ساحل البحر المتوسط بطول ٤٥٥ كيلو من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً، مروراً بمدن ومناطق العلمين وسيدى عبدالرحمن، وحتى الحدود المصرية الليبية أقصى الغرب، بينما شهدت واحة سيوة استقراراً فى الأحوال الجوية وسطوعاً للشمس، ونشطت الرياح الباردة فى مختلف أنحاء المحافظة، وصاحبتها موجة من البرد القارس، مما أجبر الأهالى على التزام المنازل وعدم الخروج، وسط حالة من الترقب، انتظاراً لهطول أمطار غزيرة فى القرى والنجوع الواقعة على الطريق الدولى لملء الآبار والخزانات الأرضية بالمياه والاستفادة منها فى الشرب وتربية الماشية على مدار العام.

كما توقفت حركة الصيد بميناءى مرسى مطروح والسلوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، فضلاً عن توقف شاحنات نقل البضائع المصرية المصدرة من مصر إلى ليبيا على جانبى الطريق الساحلى الدولى «إسكندرية - مطروح»، وطريق «مطروح - السلوم» بسبب الأمطار والرياح.

وفى كفر الشيخ تسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية فى توقف حركة الصيد والملاحة ببوغاز البرلس، نظراً لسوء الأحوال الجوية، ورست أكثر من 400 مركب على أرصفة الميناء