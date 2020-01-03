كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Strobel & Walter Balance Board S”..لوحة توازن متاحة على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن وسيلة ممتعة لتحسين لياقتك هذا العام، فقد تكون مهتمًا بـ “Strobel & Walter Balance Board S”.

وقال مطورو لوح التوازن في “Strobel & Walter”: “نحن نركز على إلهام وتمكين الناس في كل مكان للعيش حياة أكثر صحة وأكثر نشاطا، لذلك نقوم بتصميم المنتجات لإيجاد التوازن وإدخال الحركة إلى حياتك، ويتكون سطح اللوح من Linoleum، الذي يجمع بين سطح حصيرة من الساتان مع نسيج دافئ ورائع يمنحه مظهرا مميزا، ويتم الإنتاج في ألمانيا باستخدام تقنية الماكينات المبتكرة، لذلك يمكننا ضمان متانة وجودة منتجاتنا وتلبية أعلى متطلبات السلامة. ”

“Strobel & Walter Balance Board S” متاح للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 119 يور، وتسليم متوقع خلال مارس 2020، وقد جمع بالفعل أكثر من 20.000 دولار بفضل أكثر من 170 من الداعمين مع بقاء 21 يوما على نهاية حملته .