كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قد تصبح رحلاتك الطويلة أكثر متعة بفضل شاشات OLED الجديدة من LG
متابعة-سنيار: قبل بدء معرض CES في لاس فيجاس الأسبوع المقبل، أعلنت LG عن شاشات OLED مرنة مقاس 55 بوصة مصممة لتثبيتها على جدران الطائرات.
وستقدم LG في CES 2020 تلفزيون OLED معلق من السقف قابل للسحب، كما ستكشف النقاب عن شاشات OLED البلاستيكية للسيارات وكذلك الشاشات القابلة للطي للطائرات.
وستمنح شاشات العرض، التي يمكن أن تظهر السحب والسماء المفتوحة والمشاهد الأخرى الهادئة، للركاب شعورا بمزيد من الانفتاح أثناء السفر، وفقا لما جاء في بيان صحفي صدر عن LG.
وسيحصل ركاب الدرجة الأولى على تجربة فيديو أكثر تميزا، من خلال شاشة OLED (UHD) القابلة للطي مقاس 65 بوصة من إل جي.
تقول إل جي إن الركاب سيكونون قادرين على ضبط الشاشة، لتناسب تجربة المشاهدة التي يريدونها، من لعب ألعاب الفيديو إلى بث أفلام في رحلة طويلة.
يمكن أن تتضمن مقصورة الدرجة الأولى في المستقبل أيضا شاشة OLED بحجم 55 بوصة مع شفافية بنسبة 40 بالمائة، يمكن استخدمها كشاشة أو حاجز أثناء رحلتك.
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