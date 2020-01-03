Xiaomi ستستثمر 7 مليارات دولار على مدار السنوات الخمسة المقبلة على 5G والذكاء الإصطناعي

فاطمة أيت طالب - دبي - Xiaomi كانت من بين أوائل الشركات التي دخلت إلى سوق هواتف 5G في العام 2019، فقد قامت بإصدار بعض من أولى الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، مثل Xiaomi Mi Mix 3 5G و Xiaomi Mi9 Pro 5G، ولكن يبدو أننا سنشهد عدد أكبر من هواتف 5G من شركة Xiaomi في العام 2020.

في الواقع، لقد أعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun أن الشركة تخطط لضخ 50 مليار يوان صيني، أي ما يُعادل 7 مليارات دولار أمريكية في تكنولوجيات 5G والذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء IoT على مدار السنوات الخمسة القادمة.

Advertisements

بالعودة إلى شهر أكتوبر الماضي، كشفت الشركة أنها تخطط لإطلاق أكثر من 10 هواتف 5G في العام 2020. وتعتزم شركة Xiaomi تنفيذ طموحاتها في قطاع شبكات الجيل الخامس 5G من خلال بناء مصنع منفصل لتطوير وإنتاج هواتفها الرائدة المقبلة.