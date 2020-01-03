الرئيس السابق لقسم الهواتف الذكية في شركة Lenovo ينضم إلى شركة Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تتذكر السيد Chang Cheng بسبب إعلاناته التشويقية عندما كان يشغل منصب نائب رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة Lenovo. تقاعد مؤخرًا من الشركة، ولكن في خطوة مفاجئة إلى حد ما اليوم كشف أنه سينضم إلى شركة Xiaomi.

قام المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin اليوم بنشر صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يظهر فيها وهو جالس إلى جانب زملائه المؤسسين لشركة Xiaomi والسيد Chang Cheng الذي إنضم حديثًا للشركة. تم إعادة نشر المنشور على الفور من قبل Chang Cheng مع عبارة ” إعمل بشكل جاد من أجل أحلامك “.

إشتهر السيد Chang Cheng بكونه الرئيس التنفيذي لقسم ZUK الذي كان مسؤولاً عن إنشاء بعض الهواتف الذكية المميزة الإقتصادية. تم إغلاق القسم في نهاية المطاف، ولكن واجهة المستخدم شقت طريقها إلى هواتف Lenovo، بما في ذلك الهاتف الرائد Lenovo Z6 Pro الذي شق طريقه إلى الأسواق العالمية في نهاية المطاف.

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لم يكشف السيد Chang Cheng عن دوره الجديد في شركة Xiaomi، ولكن في شركة Lenovo كان وراء أول جهاز لوحي Lenovo Yoga، وكان أيضًا وراء تطوير الهاتف Lenovo K900، والهاتفين Lenovo Z5 و Lenovo Z6. نحن في إنتظار معرفة ما إذا كان سيترأس علامة تجارية فرعية جديدة أم سيكون جزءًا من فريق حالي مثل Redmi أو BlackShark أو MIUI.

في بيان للشركة، قال السيد Lei Jun أن السيد Chang Cheng لديه ” فهم عميق للقطاع وخبرة كبيرة جدًا في مجال الإلكترونيات الإستهلاكية “. هو يتوقع أيضًا أن ” يُقدم دعمًا أقوى لقطاع الأجهزة المحمولة “، مهما يعنيه ذلك.