شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تسلاسوت" تطلق قفازات تعمل مع "بدلة" الواقع الافتراضى الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الناس نظارات الواقع الافتراضي في مختلف المجالات، وتتضمن بعض التقنيات قفازات خاصة تمنح المستخدمين إحساسًا إضافيًا باللمس لتعزيز هذه التجربة، وأعلنت شركة تسلاسوت، والتي تعمل على بذلة واقع افتراضي لكامل الجسم، عن قفاز تسلاسوت جلوف، وهو يتعرف على حركات يد المستخدم، ويمنحه إحساسًا لمسيًا يعزز واقعية التجربة، وذلك بحسب موقع مرصد المستقبل الإماراتى.

ويستخدم القفاز الجديد مع البدلة أو دونها، ويمتاز بقدرته على قراءة حركة المستخدم وإجراء القياسات الحيوية ومنح مرتديه إحساسًا باللمس عند لمس الأشياء في العالم الافتراضي، وأكدت الشركة أن هذه القفازات تستطيع جمع البيانات مباشرة، وقد تستخدم لقياس مستويات الإجهاد ومعدل ضربات القلب، ما يعني إمكانية استخدامها في أنظمة التحكم عن بُعد والمجالات الطبية.

دفعة جديدة

وفقًا لموقع ذا فيرج، طرحت تسلاسوت فكرة البدلة في 2016، ثم تخلت عنها لاحقًا، لكنها قررت الاستمرار في تطويرها، وقدمتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في 2018. وتنتشر على الإنترنت مقاطع فيديو مختلفة للبدلة، لكنها متاحة للعملاء في مجال الأعمال فحسب.

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وقدمت تسلاسوت بدلتها مجددًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام 2019، وقالت إنها مصممة للاستخدام في المهمات الخطرة كالتدريب على الإخلاء في حالات الطوارئ، وتدريب رواد الفضاء، وستعرض شركة تسلاسوت قفازاتها الجديدة والبدلة الكاملة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقبل في 2020.

يذكر أن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، هو معرض تجاري يُفتح كل عام في لاس فيغاس، نيفادا، وترعاه جمعية صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية.