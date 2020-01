تأجيل إطلاق هاتف Nokia الرائد المقبل بسبب المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الكشف عن الهاتف Nokia 9 PureView في أوائل العام 2019، وهو الهاتف الذي تم تزويده بالمعالج الرائد لشركة كوالكوم في العام 2018. الآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول أن شركة HMD Global Oy تحاول تجنب تكرار نفس الأمر، ولكن هذا يعني للآسف أنه تم تأجيل الإعلان عن الهاتف Nokia 9.2 إلى موسم الخريف.

الإسم Nokia 9.2 صحيح، على الرغم من أنه لا يوجد Nokia 9.1. من المحتمل أن يكون هذا هو الإسم الرسمي للهاتف الرائد المقبل لشركة HMD Global Oy لإبقاء هذا الهاتف يتماشى مع بقية تشكيلة Nokia. في الأصل، كان من المقرر أن يتم الكشف عن الهاتف Nokia 9.1 في الربع الرابع من العام الماضي أو في وقت مبكر، ولكن تم تأجيل ذلك إلى الربع الثاني من هذا العام، والآن تم تأجيله مرة أخرى. على الأقل هذا ما تدعيه الشائعات المختلفة، فشركة HMD Global Oy لم تدلي بأي معلومات رسمية.

تردد في الماضي أن الهاتف الرائد المقبل لشركة HMD Global Oy سيضم المعالج Snapdragon 855، وهي أخبار قديمة بالفعل. كان هناك حديث أيضًا عن إستخدام المعالج +Snapdragon 855 في نسخة 5G من الهاتف. الآن يبدو أنه سيكون هناك هاتف واحد فقط، وهو Nokia 9.2 الذي سيضم المعالج Snapdragon 865، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

أعلنت شركة HMD Global Oy رسميًا عن خططها لإطلاق هاتف من الفئة المتوسطة يضم المعالج Snapdragon 765. والصورة التشويقية أعلاه تظهر ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية للهاتف، لذلك لا يوجد نظام تصوير معقد. ومع ذلك، فإن الشركة لا تزال تلتزم الصمت بشأن هاتفها الرائد المقبل.

