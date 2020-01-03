تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - يُقال أن شركة Xiaomi تعمل على هاتفين رائدين هما Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro. وتفيد الشائعات بأنه سيتم إطلاقهما معًا على عكس العام الماضي. ويُشاع بأن هذين الهاتفين سيظهران لأول مرة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل.

وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على المواصفات التقنية الرئيسية لكلا الهاتفين. ووفقا للتسريب الجديد، فسوف يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 شاشة OLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل التحديث 90Hz، والمعالج الثماني النوى Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، فضلا عن 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية. أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم بدوره نفس المعالج Snapdragon 865، ولكنه سيأتي مع خيار واحد فقط على مستوى الذاكرة العشوائية، وهذا الخيار هو 12GB.

يُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi 10 سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فسوف يحصل الهاتف Xiaomi Mi 10 كذلك على بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

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أما بخصوص الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro، فهو سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا لإستشعار معلومات العمق بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لهذه التسريبات، فهي تشير إلى أن كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro حصلت على تقييم قدره 125 نقطة من فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية. وبغض النظر عن ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيضم بطارية بسعة 4500mAh ستدعم الشحن السلكي السريع بقوة 66W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 40W.

وأخيرًا، يشير تسريب اليوم إلى أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro سيكلف ما يعادل 550 دولار أمريكي لنسخة 12GB/128GB، وما يُعادل 590 دولار أمريكي لنُسخة 12GB/256GB، وما يُعادل 650 دولار أمريكي لنُسخة 12GB/512GB.