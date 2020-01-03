Galaxy S10 Lite سيضم تقنية OIS غير مسبوقة، وستكون أفضل من الهواتف الرائدة الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا قائمة المواصفات التقنية الخاصة بالهاتف Galaxy S10 Lite التي تم تسريبها في الشهر الماضي أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل في واجهته الخلفية مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية تمتاز بدقة 12 ميغابكسل وكاميرا ماكرو تمتاز بدقة 5 ميغابكسل. الآن، نحن هنا مع معلومة جديدة تتعلق بنظام الكاميرات في هذا الهاتف.

يقول المسرب الصيني الشهير

The Galaxy S10 Lite will use an unprecedented OIS stabilization technology on a phone, even better than any current flagship phone. — Ice universe (@UniverseIce) January 2, 2020

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والذي لطالما كان موثوقًا في الماضي أن شركة سامسونج ستستخدم تقنية OIS غير مسبوقة في الهاتف Galaxy S10 Lite، وهي التقنية التي ستقدم أداء أفضل من تلك الموجودة في الهواتف الرائدة الحالية للشركة الكورية الجنوبية. للآسف، لم يكشف لنا Ice Universe عن أي شيء آخر حول تقنية تثبيت الصورة OIS الجديدة، ولكن إنطلاقًا من تسريب سابق، نعلم أن شركة سامسونج ستستخدم ما يُدعى ” Tilt OIS ” في الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy S10 Lite.

وفقا للتسريب الذي حصلنا عليه في الشهر الماضي، فهو يقول أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 855 في جميع المناطق، بما في ذلك أوروبا على عكس هواتف Galaxy S10 الأخرى التي تستخدم المعالج Exynos في تلك المنطقة وغيرها من المناطق.

ذلك التسريب كشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy S10 Lite سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي ستأتي بدقة 32 ميغابكسل.

الهاتف Galaxy S10 Lite سيأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0، كما أنه سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W.

سيتم عرض الهاتف Galaxy S10 Lite للبيع بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق، وبسعر يبلغ نحو 680 يورو مما يجعله أرخص من Galaxy S10e الذي بدأ سعره من 750 يورو.