كتب: ضياء السقا
أعلنت شركات أوبو، وفيفو، وشاومي الصينية عن إطلاق خدمة (مجموعة تحالف النقل المتبادل) Inter-Transfer Alliance Group، والتي تسمح لأجهزتها بنقل البيانات بين بعضها بسرعات عالية.
وبعد تجربة الخدمة، أعلنت الشركات الثلاث عن إطلاقها في جميع أنحاء العالم، وهي تأتي بالتزامن مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، والتي يُتوقع أن تزيد من معدل أحجام الملفات.
ووفقاً لـ"العربية نت"، نقلا عن سبارك ني، نائب الرئيس لدى فيفو، فإن هذه الشركة سوف تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات لاسلكياً من دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. وتستخدم الخدمة تقنية البلوتوث للاقتران السريع، وشبكات واي فاي لنقل البيانات. لذا، يتعين على المستخدم تفعيل البلوتوث وشبكات واي فاي ليتمكن من استخدام الخدمة.
يُشار إلى أن الشركات الثلاث تطمح إلى إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى هذا التحالف، الذي توفر خدمته إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 20 ميغابايت في الثانية، وسوف تتوفر في جميع هواتف أوبو، وفيفو، وشاومي اعتباراً من شهر فبراير 2020.
وتعد الخدمة الجديدة منافسا قويا لتطبيق SHAREit لنقل البيانات بين الهواتف.
كانت هذه تفاصيل خبر زمن SHAREit انتهى.. الكشف عن خدمة جديدة لنقل البيانات بين الهواتف بسرعة فائقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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