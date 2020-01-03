كتب: ضياء السقا أعلنت شركة راية للإلكترونيات، عن أرخص أسعار لشاشات سامسونج، بمناسبة العام الجديد. كما أتاحت الشركة نظام التقسيط بأقل فائدة في مصر. العروض متاحة حتى نهاية يناير، بجميع فروع راية، على مستوى الجمهورية، كما حددت الشركة رقم١٩٩٠٠ للتواصل مع العملاء. Advertisements عناوين فروع راية عروض كارفور كما قدمت سلسلة "كارفور"، عروضا على شاشات سامسونج، بمناسبة عيد ميلاده الـ17، مستمرة حتى 14 يناير، بجميع الفروع. عناوين فروع كارفور هايبر بمصر: سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر: جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May اقرأ أيضا: تخفضيات هائلة على هواتف هواوي.. ’’راية‘‘ تقدم تقسيط بأقل فائدة.. وكارفور تعرض أقل سعر

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كانت هذه تفاصيل خبر تخفضيات هائلة على شاشات سامسونج.. ’’راية‘‘ تنافس ’’كارفور‘‘ بتقسيط بأقل فائدة.. وأقل سعر كاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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