شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليار رسالة أُرسلت عبر واتس آب ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن عدد الرسائل التى تم إرسالها عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتس آب" ليلة رأس السنة، حيث تم إرسال أكثر من 100 مليار رسالة على التطبيق يوم 31 ديسمبر 2019 في جميع أنحاء العالم، وهو رقم قياسي جديد لتطبيق المراسلة الذي يبلغ عمره10 سنوات، وبحسب التقرير، ففي الهند وحدها، تم إرسال أكثر من 20 مليار رسالة من قبل مستخدمي واتس آب.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطانى، فقد كشف واتس آب أن عدد الرسائل المرسلة في رأس السنة في جميع أنحاء العالم كان أعلى من أي يوم آخر في تاريخ واتس آب، ومن بين 100 مليار رسالة تم إرسالها، كانت أكثر من 12 مليار رسالة تضم صور.

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ويعتبر تطبيق واتس آب من بين أكبر تطبيقات المراسلة في العالم حيث يوجد ما يقرب من ملياري مستخدم على التطبيق، مع ملاحظة أنه في العام الماضي عشية رأس السنة الجديدة، شاهد واتس آب 75 مليار رسالة تمت مشاركتها، والتي تضمنت أكثر من 13 مليار صورة و5 مليارات فيديو، في حين تعد الهند هي أكبر سوق لـواتس آب وعشية رأس السنة الميلادية 2018 أيضًا، أرسل الهنود أكثر من 20 مليار رسالة على التطبيق.

يذكر أنه في العام الماضي، كانت الرسائل النصية الميزة الأكثر شعبية على واتس آب في جميع أنحاء العالم، تليها الحالة والرسائل المصورة، وقالت الشركة إن الاتصالات الصوتية والملاحظات الصوتية هي الرابعة والخامسة الأكثر شعبية على واتس آب على مستوى العالم في عام 2019.

أما في عام 2020، فمن المتوقع أن يقوم واتس آب بطرح الكثير من الميزات التي طال انتظارها، بما فى ذلك ميزة Dark Theme التي تم رصدها في أندرويد وiOS beta عدة مرات ولكنها لم تصل إلى إصدار مستقر حتى الآن، هناك أيضًا حذف الرسائل، على غرار رسائل التدمير الذاتي على ماسنجر ودعم حساب واتس آب نفسه على أجهزة متعددة.