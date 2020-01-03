تكنولوجيا: سامسونج Galaxy Tab S6 بدعم 5G قادم في الربع الأول من العام الحالي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سامسونح على خططها لإصدار طراز Galaxy Tab S6 مدعوما بتكنولوجيا 5G خلال الأشهر القليلة القادمة، ستتوفر النسخة الكورية المزوذة بتقنية 5G والتي ظهرت لأول مرة على موقع الشركة خلال موسم الأعياد بداية العام الحالي 2020، وبهذا يكون أول جهاز لوحي يصدر بدعم 5G في العالم في تفوق جديد من سامسونج على منافسيها.

ولكن مع الأخذ في الأعتبار أن الشركة لم تؤكد بعد على موعد الإصدار لباقي دول العالم، كما أنها لم تذكر أيضاً إن كان الجهاز يحتوي على أي ميزات مختلفة بشكل ملحوظ عن Tab S6.

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كما أعلنت أيضاً شركة سامسونج عن الأرقام التي سجلتها شحنات الهواتف الذكية من الجيل الخامس لعام 2019، حيث أعلنت أنها شحنت أكثر من 6.7 مليون هاتف يدعم 5G في جميع أنحاء العالم، وقالت أن أجهزتها تمثل 53.9% من السوق العالمية أعتباراً من نوفمبر 2019 والذي يتضمن خمس من الهواتف الذكية هي 5G: Galaxy S10 5G و Note10 5G و Note10 + 5G و Galaxy A90 5G و Galaxy Fold 5G.

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