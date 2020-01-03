Sony ستكشف لنا عن ” رؤيتها الفريدة للمستقبل ” في معرض CES 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - سيبدأ المؤتمر الصحفي لشركة Sony في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في الساعة 17:00 بتوقيت المحيط الهادئ يوم 6 يناير. تعدنا الشركة اليابانية بـ ” رؤية فريدة للمستقبل، تجمع الإبداع والتكنولوجيا معًا كما لم يحدث من قبل، لإطلاق الأحاسيس والعواطف الجديدة “.

كما هو الحال دائمًا، فقد قررت شركة Sony عدم الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول ما سيتمحور حوله الحدث. هناك إمكانية أن تعرض لنا شركة Sony جهاز Playstation 5، فمن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز الألعاب المنزلي الجديد من أجل موسم الإجازات لهذا العام.

خلال نسخة العام الماضي من معرض CES، كشفت لنا شركة Sony أنها باعت 91.6 ملين وحدة من جهاز Playstation 4 في جميع أنحاء العالم. كما عرضت أول تلفاز بدقة 8K ووعدت بتقديم الدعم لبروتوكول الإتصال AirPlay 2 من آبل. ركزت الشركة أيضًا على إستعراض ملحقات البلوتوث مثل مكبرات الصوت Sony Extra Bass الجديدة ودعم المساعد الرقمي Alexa في سماعات الرأس Sony WH-1000، ولكن لم تكن هناك أي هواتف جديدة.

في الأونة الأخيرة، كان هناك الكثير من الكلام حول الهاتف Xperia 3 الرائد الجديد الذي تردد بأنه سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وست كاميرات على الأرجح في واجهته الخلفية. وهناك أيضًا هاتف من الفئة المتوسطة مزود بالمعالج Snapdragon 765. ومع ذلك، من المحتمل أن نرى هذه الهواتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 أو حتى في معرض IFA 2020، لأن معرض CES ليس مكانًا شائعًا للهواتف الذكية.