تقرير جديد يتوقع أن تكسر مبيعات هواتف 5G حاجز 200 مليون وحدة في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - 2020 هو العام الذي ستبدأ فيه شبكات الجيل الخامس 5G بالتوسع لتصبح تكنولوجيا الإتصال السائدة، على الأقل في البلدان المتقدمة. أما وقد قلنا ذلك، فقد ظهر اليوم تقرير جديد من مؤسسة Goldman Sachs يتوقع أن يتم شحن 200 مليون هاتف 5G على الصعيد العالمي في العام 2020. يأتي هذا التقرير كجزء من تقرير تم نشره مؤخرًا ويشير إلى زيادة بمقدار 20 ضعفًا مقارنة بشحنات هواتف 5G في العام 2019. وسيتم تخصيص الجزء الأكبر منها للسوق الصيني وسيؤدي إرتفاع الطلب من المستهلكين أيضًا إلى تسريع إنتشار شبكات الجيل الخامس 5G.

في الأسبوع الماضي، صدر تقرير آخر توقع أن تقوم شركة Huawei وحدها بشحن أكثر من 100 مليون هاتف 5G في الصين خلال العام 2020. وتتطلع الصين إلى الحفاظ على ريادتها في مجال 5G للمضي قدمًا، ومن المتوقع أيضًا أن يكون لديها أكبر عدد من محطات 5G، فمن المتوقع أن يرتفع عدد محطات 5G في الصين إلى 1 مليون بحلول نهاية العام.

بطبيعة الحال، شركة Huawei لن تكون الشركة الوحيدة التي ستعمل على بيع المزيد من هواتف 5G هذا العام، فهناك شركات أخرى رائدة تتطلع بدورها للتنافس بقوة في سوق هواتف 5G، مثل شركة سامسونج التي إستحوذت بالفعل على سوق هواتف 5G في العام 2019 مع شحنات بلغت 6.7 مليون وحدة، وهناك شركات أخرى مثل Xiaomi و Oppo و Vivo و Apple و LG و Sony و OnePlus و Realme وغيرها من الشركات الأخرى.