أمطار غزيرة والحرارة تصل لصفر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن السبت 4 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، يصل حد اﻟﺼﻘيع على اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في سانت كاترين لصفر.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة اﻟﻐﺮﺑية على أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ "الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة 14 09

شبين الكوم 14 08

طنطا 14 08

دمنهور 15 08

الإسكندرية 14 10

بلطيم 15 10

مطروح 12 08

السلوم 12 07

سيوة 12 07

بورسعيد 15 11

دمياط 15 11

الزقازيق 15 09

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 10

العريش 15 07

رفح 15 07

رأس سدر 16 09

نخل 16 02

نويبع العظمى 19 13

طابا 17 06

كاترين 11 00

الطور 19 09

شرم الشيخ 19 14

الغردقة 20 12

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مرسى علم 20 12

الفيوم 14 06

بني سويف 14 06

المنيا 14 05

أسيوط 14 05

سوهاج 15 06

قنا 18 06

الاقصر 18 07

أسوان 18 08

أبو سمبل 19 08

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 21 11

أبو رماد 22 11

حلايب 20 15

راس حدربة 21 14​

موجة سيئة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارا من الخميس وحتى السبت، يصاحبها أمطار سقوط غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة: "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية".

وتابعت: "من المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

نصائح عاجلة

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.

وأهابت الهيئة بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

الوجه البحري والقاهرة: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 8 إلى 9 درجات للصغرى

السواحل الشمالية: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 10 إلى 9 درجات للصغرى

شمال الصعيد: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 5 إلى 6 درجات للصغرى

جنوب الصعيد: من 16 إلى 18 للعظمي وما بين 8 إلى 7 درجات للصغرى

جنوب سيناء من 17 إلى 19 للعظمي وما بين 12 إلى 14 درجات للصغرى