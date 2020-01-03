شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئول سابق كبير ينتقد جوجل بشأن حقوق الإنسان ومشروع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مسئول سابق كبير بجوجل الشركة بسبب سوء تعاملها مع حقوق الانسان في مكاتبها، مدعيا أنه تم تهميش دوره نتيجة محاولته حماية حرية التعبير والخصوصية في الصين مما مهد إلى إنهاء مسيرته بالشركة بعد أحد عشر عاماً، وذلك عند رفعه أسئلة حول مشروع محرك البحث العملاق التكنولوجيا يسمى "Dragonfly" للسوق الصين، حيث كتب روس لاجونيس ، وهو الآن مرشح ديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ماين والذي عمل رئيسًا للعلاقات الدولية في جوجل ، على "المتوسط" أنه لم يعد من الممكن السماح لشركات التكنولوجيا الضخمة مثل جوجل بالعمل بحرية نسبية من الرقابة الحكومية.

وقال "لاجونيس" إن "جوجل" أخبرته بأنه لم يعد لديها وظيفة تناسبه نتيجة إجراءات إعادة التنظيم داخل الشركة، لكنه أكد على أن الثقافة الخاصة بمكان العمل لم تدعم التعدد والتنوع داخلها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال "لاجونيس":"كان شعار الشركة هو" لا تكن شريرًا "، وقد كان Dragonfly واحدًا فقط من عدة تطورات تهم أولئك منا الذين ما زالوا يؤمنون بعبارة "لا تكن شريرًا"، وفي ديسمبر 2017، أعلنت جوجل عن إنشاء مركز جوجل للذكاء الاصطناعي في بكين، وقال "تم إعادة تعيين أحد الزملاء بشكل مفاجئ لقيادة مناقشات فريق السياسة في Dragonfly، وبصفتي شخصًا كان ينادي باستمرار باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، تم تهميشي من المحادثات الجارية حول إطلاق Dragonfly”.

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وأضاف، "فقط عندما احتاجت جوجل إلى مضاعفة الالتزام بحقوق الإنسان، فقد قررت بدلاً من ذلك البحث عن أرباح أكبر وسعر سهم أعلى"، وبحسب تقرير لـ “واشنطن بوست"، فإن "لاجونيس" حاول تعزيز مبادئ "جوجل" المدعمة لحرية التعبير والخصوصية وذلك حينما بدأت الشركة في التفكير في عودة أعمالها إلى الصين مجددًا في 2017، لكن "جوجل" كانت تدرس العودة باستخدام محرك بحث خاضع للرقابة الحكومية وهو ما لم يقبل به "لاجونيس".

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيشاي (الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet)، للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في العام الماضي، بأن لدى جوجل خططًا "لإطلاق مشروع محرك البحث الخاضع للرقابة" في الوقت الحالي "، حيث أن الشركة المحجوبة في الصين تخلت عن المشروع، ومع ذلك، يعتقد بعض موظفي جوجل أنهم وجدوا أدلة على أن خطط جوجل لإطلاق Dragonfly في الصين لا تزال مستمرة.

وقد انتقدت "لاجونيس" أيضًا جوجل بسبب تعاملها مع حقوق الإنسان - وهي قضية أدت إلى الدعوة الداخلية داخل الشركة، حيث قال "لم يكن الأمر مختلفًا في ثقافة مكان العمل، لقد تخويف كبار الزملاء وصراخهم على النساء الشابات، مما جعلهن يبكين في مكاتبهن.