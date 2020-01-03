تكنولوجيا: Dell تكشف عن شاشة مكتبية مقاس 86 بوصة لقطاع الأعمال #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Dell اليوم عن شاشة اللمس التفاعلية مقاس 86 بوصة موجهة إلى قطاع الأعمال التي تهتم بالانتاجية والتعاون، وتأتي الشاشة بدقة IPS 4K مع طبقات مضادة للتوهج، مفيدة لغرف الاجتماعات، وتقنية ComfortView لتقليل الضوء الأزرق من Dell

كما تدعم الشاشة العملاقة أيضاً ما يصل إلى 20 نقطة أتصال متزامنة، وتم تجهيز الشاشة بسماعتي صوت بقوة 20 واط ومجموعة من المنافذ HDMI و USB Type-A و USB Type-B ومنفذ USB من النوع C الذي يمكنه شحن الأجهزة الأخرى وشاشة DisplayPort كاملة الحجم.

ولا توجد تفاصيل عن السعر وموعد الوصول سيكون في العاشر من أبريل المقبل.

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