تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Galaxy Note 10 Lite #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد هاتف Galaxy Note 10 Lite المرتقب الجديد من سامسونج الكثير من التسريبات، ولكن الصور الجديدة المُسربة التي جائت من TechTalkTV على تويتر كشفت مزيد من التفاصيل على شكل الهاتف نفسة.

الصور تقدم تأكيد عن ما تم الكشف عنه من قبل مثل الكاميرا الثلاثية الخلفية، كما تظهر تصميم الشاشة من نوع LCD المسطحة التي تستخدمها سامسونج في Note 10 Lite وهو ما يعد تغير ملحوظ من الشاشة المنحنية من الأطراف التي تستخدمها الشركة مؤخراً في هواتفها الرائدة، مما يعني نظرياً من المنتظر أن يكون بديلاً أرخص من Note 10.

المزيد من التفاصيل عن مكونات الهاتف والإعدادات والسعر سوف تظهر خلال معرض CES 2020 كما نتوقع.

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