تكنولوجيا: Fiat Chrysler تكشف عن تصميم سيارة Airflow Vision في #CES2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Fiat Chrysler عن مفهومها الجديد لسيارة Airflow Vision والتي ستأتي الكابينة الداخلية فيها بالكامل رقمية مع ست شاشات تتولى تجربة السائق والركاب، تقريباً ستكون الأزرار الفعلية الوحيدة هي زر بدء التشغيل ومفاتيح التنقل على عجلة القيادة.
يقال أيضاً أن واجهة Airflow Vision تضمن واجهة أمنه وسهلة الأستخدام، من الممكن أيضاً من خلالها مشاركة المعلومات مثل المسار والتوجيهات مع أي شخص أخر في السيارة من خلال الشاشات.
في الوقت الحالي لا يوجد أي معلومات عن الأداء في هذه المرحلة، على الرغم من آن التصميم يوضح سيارة هجين، فليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه السيارة ستكون كهربائية بالكامل أم شيء مختلف، ولكن بشكل عام فقد تم تصميمها بشكل فاخر ذات تصميم داخلي هادئ يتضمن إضاءة محيطية ومقاعد جانبية رفيعة تتيح مساحة أكبر للأرجل ومساحة مريحة لكل راكب.
ولا يوجد أي موعد عن تحويل هذا النموذج إلى ارض الواقع بعد.
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