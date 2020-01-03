سامسونج نجحت في شحن أكثر من 6.7 مليون هاتف 5G في العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - سيطرت شركة سامسونج على سوق شبكات الجيل الخامس في العام 2019، فهي كانت مسؤولة عن شحن معظم الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G التي تم شحنها على الصعيد العالمي هذا العام.

من خلال شحنها لأكثر من 6.7 مليون هاتف 5G، فقد إستحوذت شركة سامسونج على حوالي 54 في المئة من إجمالي سوق هواتف 5G، على الأقل وفقا لأحدث الإحصائيات التي حصلنا عليها اليوم من الشركة.

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ظهر الهاتف Galax S10 5G بإعتباره أول هاتف 5G من شركة سامسونج في أوائل العام 2019، وتلاه بعد ذلك كل من Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G في خريف العام 2019، وأخيرًا كل من Galaxy A90 5G و Galaxy Fold 5G اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج ستقوم أيضًا بعرض أول جهاز لوحي مُزود بتقنية 5G في العالم، ونقصد هنا Galaxy Tab S6 5G في الربع الأول من العام 2020.