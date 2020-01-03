بعد هزيمة إنستجرام وفيسبوك في 2019 بأكثر من مليار تنزيل.. "تيك توك" يطمئن مستخدميه بكشف الدول التي طلبت بيانات

واصل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" تحقيق الأرقام المذهلة خلال العام الماضي 2019، ووصلت عدد مرات تنزيله أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري أبل وجوجل، وفق تقرير حديث للموقع الإحصائي "سينسور تاور".

التطبيق الصيني أصبح ثالث أكثر تطبيق خارج فئة الألعاب من ناحية عدد مرات التنزيل متفوقا على تطبيقي إنستغرام وفيسبوك، ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي "واتساب" و"ميسنجر"، وفقا لما أورده موقع "جي.إس.إم آرينا".

التقرير أرجع تفوق "تيك توك" إلى الطفرة الكبيرة في قاعدة مستخدميه في الهند تحديدا، حيث بات الهنود يمثلون 31 بالمئة من إجمالي مستخدميه حول العالم، تيلها الصين بـ 11.5 بالمئة والولايات المتحدة بـ 8.2 بالمئة. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

التطبيق الذي ظهر قبل 3 سنوات فقط، حصد في الربع الثالث من 2019 أكثر من 176 مليون تنزيل في متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور"، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن ما تم تنزيله عبر المتاجر الأخرى للتطبيقات في الصين.

ويمثل "تيك توك" خطرا كبيرا على فيسبوك تحديدا نظرا لشعبيته الكبيرة وسط المراهقين وهي الشريحة العمرية، التي يسعى فيسبوك لاستهدافها بشكل أكبر، كما أنه التطبيق الوحيد الذي لا يمتلكه فيسبوك في مجموعة الـ 5 الكبار والتي تضم (واتساب وميسنجر وتيك توك إنستجرام وفيسبوك).

بادر التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، إلى طمأنة مستخدميه، من خلال الإعلان عن عدد الطلبات التي تلقاها من حكومات، لأجل الحصول على بيانات المشتركين، خلال النصف الأول من عام 2019.



وأكد "تيك توك" تعاونه مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مشددا على احترام خصوصية مستخدمي المنصة في الوقت نفسه.

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وواجهت المنصة المختصة في الفيديو والترفيه، انتقادات واسعة بسبب "شبهة" عن تعاونها مع السلطات الصينية، وهو ما نفاه التطبيق بشكل قاطع.

وتصدرت الهند عدد الدول التي طلبت بيانات خاصة بالمستخدمين، ووصل الرقم خلال الفترة الآنفة الذكر إلى 143 طلبا، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط.

أما الولايات المتحدة فجاءت في المركز الثاني، فطلبت معلومات بشأن 255 حسابا، وأوردت الشركة أن 86 في المئة من تلك الطلبات التمست تقديم معلومات، حسبما ذكر موقع "إن بي سي نيوز".

وأوضح مدير السياسة العامة في "تيك توك"، إريك إبستاين، أن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية.

وأوضح التطبيق، أنه قام في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى، إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.

وتعرض التطبيق المملوك لشركة "بيتي دانس" الصينية، لضغوط في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر الماضي، بسبب ما اعتبرته واشنطن تهديدا محتملا من المنصة للأمن القومي الأميركي.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، شاك شامر، وعضو لجنة الخدمات المسلحة والاستخبارات، الجمهوري تيم كوتون، إلى تقييم مدى الخطر المحتمل للتطبيق الذي يجري استخدامه بشكل كبير في الولايات المتحدة.