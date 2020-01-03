شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيبدو هاتف أيفون 12 القادم من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن أبل قد تتخلى أخيرًا عن "الشق" في هاتفها الذكي 2020، بعد أن كانت ميزة أساسية في هواتف أيفون منذ عام 2017، إذ أشار تقرير جديد صادر عن موقع LetsGoDigital إلى أن جهاز iPhone 2020، والذى قد يطلق عليه اسم iPhone 12، سيضم شاشة أمامية خالية من الشق، بالإضافة إلى جهاز استشعار بصمة في الشاشة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، بينما الشق موجود حاليًا لإيواء الكاميرا وأجهزة الاستشعار الأمامية، تدعي LetsGoDigital أنه سيتم نقلها إلى أسفل الشاشة.

وأوضح التقرير: "لتحقيق عرض ملء الشاشة، ستتم معالجة كاميرا TrueDepth تحت الشاشة، وسيحتوي هاتف Apple iPhone 12 الجديد أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وبالتالي يتم إلغاء ميزة Face ID."

تستند تسريبات LetsGoDigital إلى ثلاث براءات اختراع للتصميم مقدمة في اليابان، والتي تُظهر تصميمًا لجهاز أيفون خالٍ من الشق.

ولسوء الحظ، لا تحتوي براءات الاختراع على أي صور في الجزء الخلفي من جهاز الأيفون، لذلك يبقى تصميم الكاميرا الرئيسية غير واضح.وأضاف تقرير LetsGoDigital: "إذا حكمنا من خلال الصور من الجانب والأعلى، يبدو أن موقع الكاميرا لم يتغير، وهذا لا يزال موجودا في الزاوية اليسرى العليا. "

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وتقوم أبل بتقديم ملفات براءات الاختراع بانتظام، ويظل من غير الواضح ما إذا كانت تنبؤات LetsGoDigital ستؤتي ثمارها.

جدير بالذكر ذكرت تقارير تقنية أن شركة أبل تتجه إلى طرح 4 هواتف جديدة من إصدار ا، خلال العام المقبل، حسب سكاى نيوز.

وبحسب موقع "CNET" فإن هاتف أيفون الجديد سيكون معززا بتقنية التعرف من خلال خاصية اللمس، وذلك بالاعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا فى الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة "كوالكوم".