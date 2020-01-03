شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمحبى الفضاء.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد خرائط جوجل واحدة من أفضل الخدمات للتنقل، وقد تمكنت نسخة الويب من تطبيق الخرائط على مدار عامين من إظهار سطح الكواكب الأخرى أيضًا، والآن قامت جوجل بتحديث تطبيق "الخرائط" بهدوء لنقل المستخدمين إلى عوالم أخرى عند التبديل بين الكواكب.

ووفقا لموقع 9to5google الأمريكى، تظهر خرائط جوجل على موقع Reddit، وهى تعرض الآن رسمًا متحركًا أنيقًا فى الفضاء السحيق عندما تنتقل من الأرض إلى كواكب أخرى فى نظامنا الشمسى، ولم يتم التأكد من تاريخ إضافة هذه الرسوم المتحركة، لكن يبدو أنه قد تمت إضافتها كإشارة إلى آخر دفعة فى سلسلة Star Wars، كما أن تصميم الرسوم المتحركة مطابق تقريبًا لكيفية ظهوره فى أحدث الأفلام.

وقد أضافت خرائط جوجل أيضا القدرة على رؤية الكواكب الأخرى فى عام 2017 ، جنبا إلى جنب القدرة على استخدام التجوّل الافتراضى فى محطة الفضاء الدولية فى نفس الوقت تقريبًا.

وللوصول إلى الكواكب، افتح خرائط جوجل على الويب وقم بالتصغير قدر الإمكان، من هناك، افتح الشريط الجانبى ثم اضغط فوق "Globe" ، ثم قم بالتبديل على عرض القمر الصناعى، وإذا قمت بالتصغير قليلاً، يجب أن يظهر شريط مع قائمة من الكواكب والأقمار، وإذا ضغطت على كوكب آخر، فيجب أن تنتقل خرائط جوجل عبر مساحة كبيرة إلى الموقع المحدد.

Advertisements

جدير بالذكر أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها، والتى تتيح للمستخدمين القدرة على معرفة أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية استندا إلى نوع الشاحن الكهربائي.

وبحسب موقع toi الهندى، فهناك أنواع مختلفة من موصلات الشحن المستخدمة من قبل العديد من الشركات المصنعة للسيارات، ومنذ ظهور مرفق البحث EV على خرائط جوجل، كان المستخدمون يعانون من صعوبة الوصول إلى محطات الشحن الكهربائية الصحيحة التى تتوافق مع سياراتهم.