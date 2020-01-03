شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور "كرات نارية" متوهجة فى بحر الصين الجنوبى.. والسبب مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اكتشاف سلسلة من "النقاط الحمراء المتوهجة أو الكرات النارية" فى بحر الصين الجنوبى، إذ شاهد مستخدمو خرائط جوجل الأنوار الغريبة فى المياه الممتدة بين فيتنام والفلبين، وتمت مشاركة لقطة من "الكرات النارية" على موقع Reddit على أمل اكتشاف أصولها.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يعد بحر الصين الجنوبى نقطة نزاع عالمية، حيث تقدم دول مثل الصين وفيتنام وتايوان مطالب إقليمية فى المنطقة، إلا أن التفسير الأكثر ترجيحًا لهذه الأضواء هو أنها قوارب صيد كانت فى البحر أثناء مرور قمر جوجل الصناعى لالتقاط صور لخدمة الخرائط.

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كانت هناك أعداد هائلة من المشاهدات الغريبة التى تمت على خرائط جوجل، وكان أخرها رصد كائن غريب مجهول الهوية خارج قاعدة عسكرية فى الولايات المتحدة، وتم نشر صور الكائن الغريب لأول مرة على تويتر بواسطة SecureTeam10 ، وهى قناة يوتيوب تصف نفسها بأنها "المصدر الأول للأخبار العاجلة وعرض الظواهر الغريبة". "



الجسم الغريب

جدير بالذكر كشفت شركة جوجل لأول مرة فى تاريخها عن المساحة التى قامت بتصويرها على مدار 10 سنوات، وذلك عبر خدمتى Street View وGoogle Earth بواسطة أسطول سيارات Street View المزودة بكاميرات وغيرها من الأجهزة، فضلا عن توضيح مقدار العمل الذى قامت به تلك السيارات والأجهزة الأخرى لرسم خريطة للعالم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، أوضحت جوجل أنها غطت أكثر من 16 مليون كم مربع من صور التجول الافتراضى وما مجموعه 58 مليون كم مربع من صور خدمة الخرائط الجوية Google Earth ليتمكن الناس من تصفحها، فيما قالت عملاقة البحث: إن هذه المسافة تكفى للدوران حول الأرض أكثر من 400 مرة، فيما تمتلك الشركة أسطولًا ضخمًا من المركبات التي تجوب العالم لجمع الصور على مستوى الشارع، لكنها تستخدم أيضًا القوارب والأغنام والإبل للمساعدة في جمع الصور من الأماكن النائية التي لا تصل إليها السيارات.