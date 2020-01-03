تكنولوجيا: مجموعة جديدة من الشاشات من Dell وAlienware في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كلاً من Dell وAlienware للكشف عن مجموعة جديدة من الشاشات في معرض CES 2020 مع مجموعة من المميزات مثل دقة 4K واتصال USB-C ومعدلات تحديث 240 هرتز، ويبدو إهتمام Dell مازال مرتكزاً على شاشات العرض الجديدة الموجهة للمكاتب وقطاع الأعمال.

شاشات UltraSharp 43 4K USB-C:

شاشة UltraShark 43 4K USB-C وهي شاشة بحجم 42.5 بوصة بدقة 4K والتي يمكنها معالجة عدد ما يصل إلى أربعة أجهزة كمبيوتر في آن واحد.

في وضع الشاشة الواحدة يمكن لشاشة U4320Q إظهار صور بدقة 4K، دعم USB-C للأتصال بالحاسب المكتبي او الحاسب المحمول بنظام صورة داخل صورة، وتنقسم الشاشة إلى 4 شاشات تقسم بينهم الدقة الى Full HD، وتقول Dell بأن هذا الأمر سيكون مثالياً لخبراء المجال المالي أو المهندسين، ويمكن أن يوفر أتصال USB-C ما يصل إلى 90 واط لشحن الحاسب المحمول.

الشاشة ستكون متاحة بداية من 30 يناير بتكلفة 1049.99$

شاشات UltraSharp 27 4K USB-C:

UltraSharp 27 4K USB-C والتي تأتي مع 27 بوصة مع الحد الأدنى من الحواف المصممة التي تتناسب معاً في شكل أنيق.

تدعم الشاشة نفسها 95% من مساحة الألوان DCI-P3 ومعايير VESA DisplayHDR 400، ستقدم الشركة أيضاً إصدار ثاني مصغر UltraSharp 25 USB-C Monitor بمقاس 25 بوصة وبتكلفة 479.99$ بينما إصدار الـ 27 بوصة سيكون 709.99$ عند طرحة في الـ 20 من يناير.

شاشات اللمس التفاعلية Dell 86 4K :

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وتقدم Dell أيضاً شاشة اللمس التفاعلي بحجم 85.6 بوصة المخصصة للأعمال مع دعم لما يصل إلى 20 نقطة من اللمس المتعدد مع دقة 4K.

وكما هو الحال مع الشاشات الأخرى يوجد دعم USB-C والعديد من الميزات الأخرى، ستتوافر الشاشة في 10 أبريل 2020 ولم يتم الكشف عن السعر.

شاشة الألعاب Alienware 25:

وتأتي الشاشة Alienware 25 بمقاس 25 بوصة مع معدل تحديث 240 هرتز، و1 ملي ثانية أستجابة مع دعم تقنيات AMD FreeSync وأيضاً G-SYNC من نفيديا، ولكن لن تأتي بدعم دقة 4K، وستأتي في 11 مارس وبسعر 499$.

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