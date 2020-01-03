شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تطور أرخص أجهزة استشعار مخصصة للسيارات بدون سائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ألمانية للسيارات عن تطوير مستشعرات LiDAR جاهزة للإنتاج لاستخدامها فى السيارات، إذ تأمل فى خفض التكاليف عن طريق جعلها متاحة على نطاق واسع، وبهذه الطريقة، قد تكون قادرة على تقديمها بسعر أقل وتعزيز اعتماد أنظمة القيادة المستقلة على نطاق واسع.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد LiDARهو الجزء الأخير من أجهزة الاستشعار اللازمة لتلبية طموحات الشركة فى عالم السيارات ذاتية القيادة، إذ قالت الشركة إنها صممت أجهزة الاستشعار لجميع حالات الاستخدام بالقيادة المستقلة.

تجمع أنظمة LiDAR المستندة إلى الليزر خريطة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة فى الوقت الحقيقى للمنطقة المحيطة، والتى يمكن أن تستخدمها أنظمة السيارة لفهم أفضل لكل ما يحدث فى مكان قريب وتتفاعل وفقًا لذلك، كما تعمل المستشعرات بالتنسيق مع الرادار والكاميرات لمساعدة السيارات على التنقل بأمان مثالي.

ولا تعد هذه الشركة الألمانية الوحيدة التى تعمل على تطوير أجهزة استشعار LiDAR ، لكنها مورد رئيسى، فإذا أصبح بإمكانها الحفاظ على تكاليف الإنتاج، فقد يساعد ذلك على جعل السيارات شبه المستقلة وذاتية الاستقلال متاحة بأسعار معقولة.

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فى العام الماضى، كشفت شركة عن نظام LiDAR يقال إنه يكلف أقل من 1000 دولار لإنتاج السيارات، كما قالت وايمو التابعة لجوجل أيضًا فى العام الماضى إنها ستبدأ بيع أجهزة استشعار LiDAR، ربما بأقل من 5000 دولار لكل جهاز، وهو سعر أرخص بكثير من بعض أجهزة الاستشعار الأخرى، والتى وصلت تكلفتها إلى ما يصل إلى 75000 دولار على مدى السنوات القليلة الماضية.

وليس من الواضح متى ستبدأ شركة الشركة الألمانية فى بيع أجهزة استشعارها أو كم ستكلفها، ولكن على الأقل من المتوقع أن تساعد المنافسة فى خفض أسعار LiDAR.