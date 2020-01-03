شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفل أمريكى يبتلع سماعة أبل Airpods عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل صبى يبلغ من العمر 7 أعوام فى ولاية جورجيا الأمريكية إلى غرفة الطوارئ بعد ابتلاعه سماعة الأيربود عن طريق الخطأ، والتى تلقاه كهدية عيد الميلاد، وأجرى الأطباء أشعة سينية للطفل، حيث كانوا قادرين على رؤية جهاز السماعة اللاسلكية بوضوح داخل بطنه، وفقًا لـ ABC News ، أخبر موظفو قسم رعاية الأطفال فى أتلانتا والدة الصبى، أن السماعات سوف تخرج من جسد ابنها من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، قالت كيرا سترود والدة الطفل إن ابنها كان يضع السماعة فى فمه عندما ابتلعها، وبعد ابتلاعها كان قلقًا أيضًا من الاقتراب من هاتفه، خوفا من اتصاله بالسماعة أثناء وجودها داخل بطنه وتشغيل الموسيقى.



اشعة الطفل

وقد حققت AirPods نجاحًا كبيرًا لشركة أبل وتم تقليل سعرها خلال الفترة التى سبقت عيد الميلاد ، مما جعلها هدية شهيرة، كما أصدرت الشركة إصدارًا جديدًا من طراز 'Pro' فى نهاية العام الماضى يحتوى على أجزاء من السيليكون وتصميم أقصر، مما جعلها أسهل بكثير للابتلاع عن طريق الخطأ.

جدير بالذكر كشف المحلل الشهير "Toni Sacconaghi" أنه يتوقع نمو سوق سماعات أبل الذكية AirPods بشكل كبير فى عام 2020، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون أبل قد باعت سماعات بقيمة 6 مليار دولار هذا العام، وهو الرقم الذى قد يتضاعف خلال العام المقبل.

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وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى فإن Sacconaghi يرى أن أبل قد تبيع ما يصل إلى 85 مليون سماعة AirPods خلال 2020، وبالتالى فإنها ستحقق عائدات بقيمة 15 مليار دولار، وأضاف Sacconaghi أنه إذا استمر هذا المعدل نفسه خلال 2021، فستصبح السماعات "ثالث أكبر منتج مبيعا لشركة أبل".