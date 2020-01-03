كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “volkswagen” تقدم روبوتات شحن متنقلة ستحدث ثورة في مستقبل مواقف السيارات

متابعة-سنيار: تقدم “volkswagen group components” مفهوما مثاليا لمستقبل مواقف السيارات مع إصدار روبوتات شحن متنقلة تعد بشحن السيارات الكهربائية تلقائيًا.

سيكون بإمكان النماذج الأولي ذاتية القيادة المزودة بكاميرات وماسحات ضوئية ليزر وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية التنقل بحرية في موقف السيارات وتحديد مواقع السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى الشحن.

مرتبطا بتطبيق V2X الذي يُعرف باسم الاتصال، سيتمكن روبوت الشحن من توصيل العديد من عربات البطارية بقوة 25 كيلو واط في الساعة وشحن مركبات متعددة في نفس الوقت.

وقال mark möller، رئيس قسم التطوير في “volkswagen group components”: “إنه نموذج أولي ذو رؤية، والذي يمكن تحويله إلى حقيقة واقعة بسرعة كبيرة، إذا كانت الظروف العامة صحيحة”.

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سوف يحدث روبوت الشحن المحمول ثورة عندما يتعلق الأمر بالشحن في مرافق وقوف السيارات المختلفة، مثل مواقف السيارات متعددة الطوابق وأماكن وقوف السيارات ومواقف السيارات تحت الأرض لأننا نجلب بنية الشحن الأساسية إلى السيارة وليس العكس.

عملية الشحن بأكملها تحدث دون أي تدخل بشري، فبعد تحديد موقع مركبة في حاجة إلى الشحن، يجلب روبوت فولكس واجن المحمول مقطورة في شكل جهاز تخزين طاقة متنقل، تسمى عربات البطارية، إلى السيارة ويربطها؛ ثم يستخدم جهاز تخزين الطاقة هذا لشحن بطارية السيارة الكهربائية، وعند اكتمال الشحن، سيعود الروبوت لجمع عربة البطارية وإعادتها إلى محطة الشحن.

ولم يتم الكشف عن موعد محدد لإطلاق روبوتات الشحن في السوق، إلا أن “volkswagen group components” يستعدون لتثبيت ما مجموعه 360،000 نقطة شحن في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2025