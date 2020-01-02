كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Radiant Urban Sling”…حقيبة مبتكرة تحصل على أكثر من 200 ألف دولار على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: عاد فريق التصميم والتطوير في NiiD مرة أخرى إلى كيك ستارتر لإطلاق حقيبة “Radiant Urban Sling” الجديدة التي توفر وصولاً سريعًا وقابلية للتوسعة وبراعة بسعر معقول.

وقال مطورو الحقيبة أن بها جماليات وميزات مخصصة للتكيف مع الاحتياجات والبيئات المتغيرة، مثل التمحور من إعدادات العمل أو المدرسة إلى سيناريوهات السفر في الهواء الطلق أو الرياضة أو السفر القصير.

تلعب ميزات مثل الحشوة المناسبة وحزام الكتف سريع السحب والتهوية الكافية دورها في إبقائك مرتاحا أثناء التنقل.

وقد تمكنت حقيبة “Radiant Urban Sling”، من حصد أكثر من 200000 دولار بفضل أكثر من 3000 من الداعمين مع بقاء 30 يوما على نهاية حملته.

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تشمل ميزات حقيبة “Radiant Urban Sling” ما يلي:

– الحجم: 15 سم × 22 سم × 32 سم

– مقصورة مخصصة لأجهزة الآيباد: آيباد برو 12 بوصة

– ما يصل إلى 6L من التخزين تقريبا

– توسيع أفقي لتناسب طائرة بدون طيار.

– توسيع رأسي ليناسب جهاز iPad Pro بحجم 12 بوصة

– الوصول السريع والسهل إلى المقصورة الرئيسية

– تخزين خارجي سريع الوصول من جانبي الكيس

– مثالي للتخزين المؤقت لزجاجة الماء والمظلة

– يمكن أيضا استخدامها كحقيبة تقنية لبطاريتك المحمولة وشحن أدواتك.

حقيبة “Radiant Urban Sling” متاحة للدعم على Kickstarter.