فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن روم ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 في شهر نوفمبر الماضي، مع إطلاق مبدئي في الصين وتليها بقية البلدان حول العالم. تعمل الشركة في نفس الوقت على تحديث هواتفها إلى هذا الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، ولكنها كانت بطيئة مقارنة مع الكثير من منافسيها.
إذا كان لديك الهاتف Oppo F11 أو Oppo F11 Pro أو Oppo F11 Pro Avengers Edition، فإليك بعض الأخبار السارة التي تتمثل في بدء شركة Oppo عملية إختبار تحديث ColorOS 7 لهذه الهواتف الذكية الثلاثة. إذا كنت ترغب في الحصول على تحديث ColorOS 7 التجريبي على هاتفك، فتوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على التعليمات الكاملة.
لاحظ أن شركة Oppo ستقوم بتجنيد عدد محدود من المستخدمين، وقد تجد أن الشركة توقفت عن تجنيد المختبرين عندما تحاول الإلتحاق، ولكن من الواضح أن الشركة ستقوم بتجنيد المزيد من المختبرين في المستقبل، لذا سيكون من المناسب لو حاولت الإنضمام إلى قائمة المختبرين في وقت لاحق.
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo تقوم بتجنيد المختبرين لإختبار تحديث Android 10 للهاتفين Oppo F11 و Oppo F11 Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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