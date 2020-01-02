شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تكشف كاميرات الذكاء الاصطناعى عن الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه كوريا الجنوبية إلى الاستعانة بكاميرا مزودة ببرمجيات الذكاء الاصطناعى قادرة على اكتشاف احتمال حدوث جرائم فى العاصمة سيول خلال هذا العام، وقالت منطقة سيشو Seocho فى العاصمة الكورية الجنوبية ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات ERTI، وهو معهد أبحاث وطني: إنهما سيقومان بتثبيت 3000 كاميرا فى المنطقة بحلول شهر يوليو.

هذا ومن المفترض أن تستخدم الكاميرات برنامج ذكاء اصطناعى قادر على معالجة أنماط المارة والوقت والسلوك لقياس احتمال وقوع جريمة، وستقوم الكاميرات تلقائيًا بقياس ما إذا كان شخص ما يمشى بشكل طبيعى أو يتعقب شخصًا ما، كما تكتشف الكاميرا أيضًا ما يرتديه المارة، مثل القبعات أو الأقنعة أو النظارات، وما يحملونه معهم، مثل الحقائب أو الأشياء الخطرة التى لديها إمكانية قوية لاستخدامها فى ارتكاب جريمة، حسب العربية.

وتدرس الكاميرات أيضًا ما إذا كان الوقت نهارًا أو ليلًا، بحيث تستخدم الكاميرا هذه المعلومات لاستنتاج احتمال وقوع جريمة، وفى حال تجاوز المعدل معدلًا معينًا، فستقوم الكاميرات بتنبيه مكتب المقاطعة ومراكز الشرطة القريبة لإرسال أفراد إلى الموقع.

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ويخطط معهد سوشو Seocho فى العاصمة الكورية الجنوبية ومعهد أبحاث الإلكترونيات والاتصالات ERTI لتحليل 20 ألف وثيقة حكم صادرة عن المحكمة ولقطات الجريمة لاستنتاج أنماط الجريمة من أجل تزويد برنامج الذكاء الاصطناعى بها وحفظها، وستكون الكاميرات قادرة على مقارنة ما إذا كان ما يتم تصويره فى الوقت الحاضر يطابق أنماط الجريمة السابقة.

وقال معهد ETRI: إن برنامج الذكاء الاصطناعى لا يزال قيد التطوير وسيتم الانتهاء من النسخة الكاملة بحلول عام 2022، وأضاف أنه سيتم فى نهاية المطاف توسيع الكاميرات ذات الإمكانات لتشمل مناطق أخرى فى سيول بالإضافة إلى المقاطعات الأخرى، ويعمل المعهد أيضًا على تطوير برامج إعادة تعريف للأشخاص ليتم استخدامه مع مرتكبى الجرائم الجنسية مع خلخال إلكتروني.