تكنولوجيا: Dell تكشف عن إصدارها الجديد من أجهزة XPS 13 بتصميم يحاكي النموذج المتحول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Dell إصدارها الجديد من أجهزة XPS 13 للعام 2020، الذي جاء بالتصميم النحيف المميز لجهاز XPS 13 المتحول 2 في 1 من بين مميزات أخرى مع سعر يبدأ من 1000 دولار.

تميزت إصدارت Dell من أجهزة XPS 13 المتحولة 2 في 1 بالتصميم العصري والأنيق، واليوم تنتقل الشركة بهذا التصميم لإصدارها الجديد XPS 13 للعام 2020 الذي يتميز بأبعاد أكبر للشاشة بالنسبة لإطار الجهاز، مع إطارات أكثر نحافة للشاشة.

أكدت شركة Dell على أن الشاشة تشغل 91.5% في XPS 13 بالنسبة لإطار الجهاز، أي بأبعاد أعلى من جهاز Spectre x360 الأخير منHP.

ويتميز الجهاز بحجم 13.4 إنش في الشاشة، مع إطار بتصميم أنحف حتى في الجزء السفلي من الشاشة، وهي من أهم مميزات تصميم إصدار 2020 من جهاز XPS 13، مع أبعاد في الشاشة 16:10، والتي تدعم المستخدم بمساحة أكبر للعمل مقارنة بالإصدارات السابقة.

ويتوفر جهاز XPS 13 هذا العام أيضاً بإختيارين في دقة العرض في الشاشة بين 1080 بيكسل و4K، كما يدعم الإختيارين تقنية HDR، مع Dolby Vision.

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كما تتميز لوحة المفاتيح في شاشة XPS 13 بتصميم يصل إلى حواف الجهاز الجانبية، حيث تأتي المفاتيح في هذا الإصدار بحجم أكبر بنسبة 9%، بينما تأتي لوحة اللمس بحجم أكبر بنسبة 17%، وهو تصميم يحاكي لوحة مفاتيج MagLev المتحول 2 في 1، مع عمق أكبر للمفاتيح.

أيضاً يدعم جهاز XPS 13 هذا العام الجيل العاشر من معالجات إنتل المميزة بدقة تصنيع 10 نانومتر، على أن يأتي النموذج الرئيسي بمعالج Core i3، بينما يأتي أعلى نموذج بمعالج core i7-1065G7 ثماني الأنوية، أيضاً تصل الذاكرة العشوائية في الجهاز إلى 32 جيجا بايت رام في DDR4، كما تدعم الأجهزة الجيل العاشر من Iris Plus.

ومن المقرر أن يتاح جهاز XPS 13 للبيع بدءاً من 7 من يناير مع سعر يبدأ من 1000 دولار للنموذج الرئيسي للجهاز، بينما يتوفر نموذج المطوريين بدءاً من 4 من فبراير بسعر يبدأ من 1200 دولار، على أن يرتكز هذا النموذج على مشروع “Project Sputnik” .

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