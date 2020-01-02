تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سعر ساعتها الذكية الجديدة Mi Watch Color

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي مؤخراً عن ساعتها الذكية الجديدة Mi Watch Color، واليوم كشفت الشركة عن السعر الذي تنطلق به الساعة الذكية إلى الأسواق.

أكدت العملاق الصيني شاومي اليوم على أن ساعة Mi Watch Color الذكية تنطلق غداً للبيع بسعر 115 دولار أو 100 يورو، على أن تتوفر في البداية في السوق الصيني.

وتتميز ساعة Mi Watch Color الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، والتي تدعم أكثر من 110 من أوجه الساعة الذكية.

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كما تقدم شاومي ساعة Mi Watch Color الذكية بميزة مقاومة الماء عند عمق 50 متر، لتتوافق مع رصد نشاط المستخدم في تمارين السباحة، كما تدعم أيضاً رصد معدل ضربات القلب، وأنشطة المستخدم المختلفة، أيضاً تدعم رصد ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم.

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