تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هاتف Oppo F15 في حدث يعقد في 16 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo من خلال إعلان تشويقي على موعد مؤتمر Oppo F15 في 16 من يناير الجاري، كما كشف عن مواصفات وتصميم الهاتف والألوان التي يتوفر بها قريباً.

ينطلق هاتف Oppo F15 قريباً بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع VOOC Flash 3.0.

شاركت شركة Oppo صور لهاتفها المرتقب Oppo F15 اليوم على تويتر، والذي يأتي بتصميم يحاكي A91، حيث تشير التوقعات إلى أن Oppo تعيد إطلاق الهاتف بعلامة تجارية جديدة.

ولقد قدمت الشركة هاتف Oppo A91 خلال الشهرالماضي في السوق الصيني، والذي جاء برقاقة معالج Helio P70، مع شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، مع مستشعر للبصمة أسفل الشاشة، كما جاء الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نظام تشغيل Android Pie وواجهة ColorOS 6.1.

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أيضاً جاء هاتف Oppo A91 بطارية بقدرة 4025 mAh، كما ضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما جاء النتوء العلوي في شاشة هاتف Oppo A91 بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، ومن المرتقب أن تقدم Oppo تفاصيل أكثر حول هاتف Oppo F15 مع سعر الهاتف يوم 16 من يناير الجاري.

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