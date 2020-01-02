تحديث Android 10 للهاتف Galaxy Note 9 يبدأ بشق طريقه لعامة المستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 المستقر للهاتف Galaxy Note 9 عشية رأس السنة الجديدة، ولكن كان هذا التحديث متوفرًا فقط للمختبرين. الآن، تم إطلاق هذا التحديث ليشمل جميع المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون نظام Android 9 Pie على هواتف Galaxy Note 9 الخاصة بهم.

تحديث Android 10 الرسمي متوفر حاليًا لملاك الهاتف Galaxy Note 9 في ألمانيا، ويحمل البنية رقم N960FXXU4DSLB. ومع ذلك، نحن نتوقع أن يصل هذا التحديث لبقية ملاك الهاتف Galaxy Note 9 في المناطق الأخرى خلال الأيام المقبلة.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.