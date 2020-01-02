الذكاء الإصطناعي Google DeepMind يكتشف سرطان الثدي بدقة أكبر من الخبراء

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بإكتشاف أمراض معينة، فمن الممكن أن يكون التشخيص خاطئًا لأن البشر يرتكبون الأخطاء. على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالكشف عن سرطان الثدي، فإن الأساليب الحالية لها في الواقع معدلات عالية جدًا من التشخيصات الخاطئة. على الرغم من أنه من الأفضل أن تكون آمنًا، إلا أن التشخيص الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى الضغط على المريض والتدخلات الطبية غير الضرورية.

هذا هو المكان الذي يكون فيه إستخدام الذكاء الإصطناعي مناسبًا، ووفقا لشركة جوجل، فقد طور فريق DeepMind ذكاءً إصطناعيًا يمكنه الكشف عن سرطان الثدي من خلال إجراء مسح ضوئي مع نسبة ضئيلة من الخطأ مقارنة بالخبراء. تم تغذية هذا الذكاء الإصطناعي بالفحوصات والبيانات من المرضي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حيث تم تدريبه في نهاية المطاف بما فيه الكفاية لإكتشاف سرطان الثدي بنسبة خطأ أقل مقارنة بالخبراء البشريين.

ما يعنيه هذا هو أنه في المستقبل، يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي الطريقة الجديدة المستخدمة للكشف عن المشاكل الصحية مثل سرطان الثدي، حيث يمكن أن يساعد تقليل التشخيصات الخاطئة في إنقاذ المريض من الإجهاد، وأيضًا إحتمال إكتشاف المرض مبكرًا. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الذكاء الإصطناعي DeepMind من شركة جوجل للكشف عن سرطان الثدي.

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جوجل ليست وحدها التي تعمل في هذا المجال، حيث تعمل شركات أخرى مثل IBM أيضًا على ذكاء إصطناعي مماثل.