الـ iPhone الخالي من القطع والمزود بمستشعر البصمة في الشاشة قد يصل هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن الكاميرا الثلاثية الأبعاد Face ID تعمل بشكل جيد، فهناك بعض العيوب فيها و التي لا نجدها في تقنية إستشعار بصمات الأصابع Touch ID، مثل الحاجة إلى إلقاء نظرة على هاتفك لفتحه، وهو الأمر الذي لا يكون غير مناسب في بعض الأحيان. هذا هو السبب في أننا متحمسون لمعرفة أنه وفقا لتقرير صادر عن موقع LetsGoDigital، فيبدو أن شركة Credit Suisse قامت بإستعراض عرض تقديمي تدعي فيه أن مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة قد يصل إلى هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع Touch ID المدمج في الشاشة، يستمر العرض التقديمي للمؤسسة المالية Credit Suisse في التنبؤ بأن شركة آبل قد تجعل هواتف iPhone القادمة في وقت لاحق من هذا العام خالية من القطع، حيث سيتم تضمين الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth تحت شاشة الهاتف. على الرغم من أن هناك شائعات حول تضمين المستشعرات تحت الشاشة في هواتف iPhone القادمة هذا العام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن هاتف iPhone خالي تمامًا من القطع.

ومع ذلك، فإن فكرة الهواتف الخالية من القطع ليست شيئًا جديدًا. لقد أثبتت سامسونج من قبل أنه من الممكن إنشاء مثل هذا الهاتف الذكي عن طريق وضع الكاميرا تحت الشاشة. ومع ذلك، فإن حقيقة أننا لم نرى حتى الآن هاتف ذكي يتبنى هذا التصميم، فهذا يجعل تصديقنا لهذه الشائعات الجديدة أمرًا صعبًا.

Advertisements

كان المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo قد توقع من قبل أن لا يصل مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة إلى هواتف iPhone حتى العام 2021 على أقل تقدير. ونظرًا إلى سجله الحافل، فهناك فرصة جيدة أن يكون ما قاله هذا المحلل صائبًا أكثر مما جاء في تقرير Credit Suisse. على أي حال، بالنظر إلى أن هذه مجرد تنبؤات، فمن الأفضل ألا ترفع آمالك حاليًا، والتعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة.