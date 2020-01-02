Realme تستعد أيضًا للكشف عن الهاتف Realme X50 5G Lite Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme X50 5G في اليوم السابع من شهر يناير الجاري، ولكن اليوم حصلنا على تأكيد رسمي من أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة يفيد بأن هذا الهاتف الرائد سيحصل على نسخة Lite أيضًا. سيتم إطلاق هذه النسخة تحت إسم Realme X50 5G Youth Edition، ولكن سيتم تسويق هذا الهاتف خارج الصين بإستخدام الإسم Realme X50 5G Lite Edition.

قام الحساب الرسمي لشركة Realme على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بنشر رسالة سريعة، تقول ” Dare to Leap! Youth! Real! “، ومن الواضح أن الكشف عن نسخة Lite ليست وسيلة للتحايل. كان هناك تأكيد آخر عبارة عن منشور من رئيس التسويق في الشركة الصينية تم نشره بإستخدام الهاتف Realme X50 5G Youth Edition.

بينما من المقرر أن تتم عملية الكشف الرسمي يوم غد الجمعة، فنحن نتوقع أن نرى بعض الصور، وفي نهاية المطاف جزء من المواصفات التقنية للهاتف فقط. بعد كل شيء، من المقرر أن يتم الكشف عن تشكيلة Realme X50 5G في الأسبوع المقبل، وبالضبط يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الصينية، بكين.