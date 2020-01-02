تكنولوجيا: Klipsch تقدم إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Klipsch لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية خلال فعاليات مؤتمر CES، حيث تقدم هذا العام ثلاثة نماذج جديدة من السماعات اللاسلكية Klipsch T10، و سماعة ANC اللاسلكية الذكية T5 True بتقنة الذكاء الإصطناعي، وسماعة active بميزة إلغاء الضوضاء.

لم تقدم Klipsch الكثير من التفاصيل حول تقنية الذكاء الإصطناعي في كلاً من سماعتي Klipsch T10، و سماعة اللاسلكية الذكية T5 True، إلا الشركة تؤكد على أن السماعات تأتي بنظام تشغيل مدمج يرتكز على الذكاء الإصطناعي.

وتتميز سماعة T10 اللاسلكية بشكل خاص بحجم أصغر من الإصدارت الحالية من السماعات اللاسكية المنافسة في الأسواق، مع سعر 649 دولار، وتتوفر في خريف هذا العام، بيما تأتي سماعة T5 True اللاسلكية ANC في خريف هذا العام أيضاً بسعر 299 دولار فقط.

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كما تطور Klipsch نموذج رياضي من السماعات اللاسلكية T5، والذي يأتي بتصميم أقوى ويدعم معايير المقاومة بشكل أفضل، لتقاوم الغبار والماء كما تدعم الحافظة أيضاً معايير مقاومة الماء والغبار IP67، كما توفر الحافظة ميزة الشحن اللاسلكي، وتأتي السماعة بثلاثة نهايات للسماعة بأحجام مختلفة.

يذكر أن شركة قدمت الإصدار الأول من سماعة T5 اللاسلكية بأعلى جودة في الصوتيات، إلا أنها لم تتوافق بشكل جيد مع كاقة المستخدمين، حيث يعود ذلك لتصميم السماعة اللاسلكية، بينما يأتي الجيل الجديد بتصميم أفضل يتوافق مع قاعدة أكبر من المستخدمين ويوفر تجربة أكثر راحة.

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