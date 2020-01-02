الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة ZTE بعرض هاتفها الرائد المقبل ZTE Axon 10s Pro 5G للجميع في الشهر الماضي. الآن، بينما لم تقرر الشركة الصينية الكشف عن موعد إطلاق هذا الهاتف بالضبط، فقد تم رصد ZTE Axon 10s Pro 5G للتو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على مواصفاته التقنية الكاملة.
تقول هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G سيضم شاشة OLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB/512GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh تدعم الشحن السريع.
الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المُقربة. وكما أعلنت شركة ZTE من قبل، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10، ومع واجهة MiFavor 10 الخاصة بالشركة.
وكما سبق وأشرنا في عدة مناسبات في الماضي، فالهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G الجديد سيضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيضم قارئ بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه سيأتي مع ميزات أفضل تستند على الذكاء الإصطناعي، وسيكون من بين أوائل هواتف 5G التي سيتم إطلاقها في العام 2020.
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