تطبيق Telegram يحصل على تحديث ضخم يجلب معه العديد من التغييرات

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Telegram بإصدار تحديث جديد وضخم لتطبيقها على منصتي الأندرويد و iOS، وهو التحديث الذي يجلب معه عشرات الميزات والتغييرات الجديدة.

واحدة من الإضافات الرئيسية الجديدة هي Theme Editor 2.0. حصل تطبيق Telegram بالفعل على دعم قوي للثيمات، مع إمكانية تغيير نظام الألوان والخلفيات. بإستخدام Theme Editor 2.0، يمكنك الآن إختيار لون خاص دقيق من أداة إنتقاء الألوان. يمكنك إختيار ألوان خاصة للتطبيق بالكامل والخلفية والرسائل. بمجرد الإنتهاء من إنشاء المظهر الخاص بك، يمكنك أيضًا مشاركته مع مستخدمي Telegram الآخرين.

الإصدار الجديد من التطبيق يضيف أيضًا المزيد من الأنماط للخلفية، ويمكنك أيضًا تطبيق الثيمات الملونة على تلك الأنماط. أيضًا، إذا كنت لا تريد القيام بأي تخصيص يدوي، فهناك المزيد من الثيمات المتاحة مسبقًا والتي تم إضافتها للتطبيق. الميزة الرئيسية الجديدة في التطبيق هي ” الإرسال عندما يصبح متصلا بالنت “. بإستخدام هذه الميزة، يمكنك جدولة رسالة ولن يتلقاها الشخص إلا عندما يتصل بالإنترنت.

هذا التحديث يجلب معه كذلك العديد من الميزات الجديدة الأخرى، وهي الميزات التي يمكنك الإطلاع عليها من خلال التوجه إلى المدونة الرسمية لشركة Telegram إنطلاقًا من هذا الرابط هنا. قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا التحديث متوفر الآن لمستخدمي Telegram على منصتي الأندرويد و iOS. تطبيق Telegram لمنصتي Windows و MacOS تم تحديثه أيضًا للحصول على بعض من هذه الميزات الجديدة.